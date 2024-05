"Das wollte ich nicht": Darum erteilte Rangnick dem FC Bayern eine Absage

München/Wien (Österreich) - Der Tote-Hosen-Song "Bayern" ist gefühlt in der Gruppe der professionellen Fußballtrainer als aktueller Klingelton installiert: Eine Absage folgt der nächsten für den Job, Tuchel-Nachfolger zu werden. Zumindest Ralf Rangnick (65) erklärte nun seine Entscheidung.

Erst mal keinen Vertrag bei einem Verein: Seine Energie will Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick (65) gebündelt lassen. © Georg Hochmuth/APA/AFP

Vor einigen Wochen war er nach den Absagen von Meistertrainer Xabi Alonso (42, Bayer 04 Leverkusen) und Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) der heißeste Kandidat für den Trainerposten bei den Roten.

Doch auch er gab Anfang Mai bekannt, der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft weiterhin treu zu bleiben.

Am Dienstag gab er jetzt auch konkrete Gründe für seine Entscheidung an: Als Trainer der österreichischen Elf habe er zwei Jahre sehr viel Zeit und Energie in seine Nationalmannschaft gesteckt.

Diese Ausgangsposition wollte er auf keinen Fall gefährden - auch wenn ihm diese Entscheidung nach eigenen Aussagen alles andere als leichtgefallen sei.

"Wenn ich es ab dem 1. Mai tatsächlich hätte machen wollen, wäre ich auch Trainer von Bayern München gewesen. Zweieinhalb Monate wirklich beides zu machen, das wäre fast unmöglich gewesen", so Rangnick wenige Wochen vor der Fußball-EM in Deutschland.