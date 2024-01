Das Knie! Bayern-Schock um verletzten Kingsley Coman bei Sieg in Augsburg

Augsburg - Wie viel Pech kann eine Mannschaft, aber auch ein einziger Fußballer eigentlich haben? Nachdem der FC Bayern schon Joshua Kimmich (28), Dayot Upamecano (25) und Konrad Laimer (26) vor der Samstagspartie in der Bundesliga verlor, hat sich nun schon wieder ein Star verletzt.

Bei der Aktion zur 1:0-Führung verletzte sich Kingsley Coman (27) offenbar schwer. © Bildmontage: IMAGO / MIS

Zwar siegte der Rekordmeister beim FC Augsburg mit 3:2, Manuel Neuer hielt dabei sogar einen Elfmeter, doch die drei Punkte sind mit einer womöglich heftigen Verletzung teuer bezahlt.

Denn beim Angriff zum 1:0 durch Pavlovic verletzte sich Kingsley Coman (27) offenbar schwer. "Knieverletzung. Endgültig müssen wir abwarten, was die Bilder sagen. Aber natürlich eine einigermaßen schwere Verletzung. Es war sehr schmerzhaft und er ist direkt rausgegangen", so Trainer Thomas Tuchel nach der Partie.

Er fügte an: "Wir werden morgen die Bänder checken im Knie und dann werden wir sehen. Ich kann jetzt nicht spekulieren, aber es ist extrem schmerzhaft gerade."

Vor dem Treffer wollte der Franzose an den Ball kommen, plötzlich konnte er mit dem linken Bein nicht mehr auftreten. Auf Bildern und Videos ist zu sehen, wie der Linksaußen gestützt am Spielfeldrand zur Kabine geführt wird.



Das Bein sieht dabei gar nicht gut aus. Für ihn ist Tel ins Spiel gekommen.

Coman hat in den vergangenen Jahren eine unglaubliche Verletzungs-Odyssee hinter sich. Neben zahlreichen Muskelverletzungen riss er sich in der Vergangenheit zweimal das Syndesmoseband, erlitt einen Außenbandriss im Knie und zog sich diverse Blessuren in den Sprunggelenken zu.