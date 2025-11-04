Der lange Musiala-Ausfall: "Das Ende ist in Sicht"

Es passiert vor vier Monaten bei der Club-WM. Im Viertelfinale gegen PSG verletzt sich Jamal Musiala. Beim Wiedersehen in Paris ist er immer noch Zuschauer.

Von Klaus Bergmann München/Paris - Beim großen Wiedersehen des FC Bayern mit Paris Saint-Germain in der Champions League ist Münchens Fußball-Magier Jamal Musiala (22) immer noch Zuschauer.

Nach seiner Verletzung ist Bayerns Jamal Musiala (22) zum Zuschauen verdammt – doch schon bald könnte er wieder am Ball zaubern. © Sven Hoppe/dpa Vier Monate liegt die schwere Verletzung des Nationalspielers inzwischen zurück. Bei der Club-Weltmeisterschaft in den USA erlitt der 22-Jährige beim Viertelfinal-Aus der Bayern eine Verrenkung des Sprunggelenks und einen Bruch des linken Wadenbeins - gegen PSG. Immerhin: Ein Comeback rückt näher, wie Sportvorstand Max Eberl (52) auf der Paris-Reise berichtete. "Es geht ihm schon sehr gut. Das Ende ist in Sicht." FC Bayern München Vertragsverlängerung von Neuer? Das sagt Bayern-Boss Dreesen dazu Am 5. Juli war es, als sich der Bayern-Profi in Atlanta bei einem Zusammenprall mit dem damaligen PSG-Torwart Torwart Gianluigi Donnarumma verletzte. "Es war für uns dramatisch – und vor allem für Jamal dramatisch, was passiert ist", erinnerte Eberl an den Tag der bislang letzten Münchner Niederlage (0:2).

Der Plan: Erste Spielminuten im Dezember