DFL-Protest: Bayern-Ultras planen offenbar krasse Aktion beim Topspiel

München - Bei zahlreichen Bundesliga-Partien kam es zuletzt zu Protesten gegen den geplanten Investoren-Einstieg in der Deutschen Fußball Liga (DFL) . Die Fans des FC Bayern wollen am Sonntagabend beim Topspiel gegen den VfB Stuttgart offenbar noch einen draufsetzen.

Sechs Unternehmen sollen ihr Interesse an einer Partnerschaft mit der DFL bekundet haben. Für eine prozentuale Beteiligung an den TV-Erlösen soll ein Finanzinvestor eine Milliarde Euro zahlen.

In vielen Bundesliga-Stadien schwiegen die Ultra-Fans zuletzt in den ersten zwölf Minuten der Partie. Der Stimmungsboykott ging meist auch mit Bannern einher, auf denen beispielsweise "Wir werden kein Teil Eures Deals sein - scheiß DFL!" stand.

Die FCB-Ultras wollen beim Topspiel offenbar ein feuriges Zeichen setzen. © Sven Hoppe/dpa

Wie die "Bild" von Insidern erfahren haben will, planen die Anhänger beim Topspiel gegen Stuttgart in der Allianz Arena eine Pyro-Show in einer Größenordnung, die "München so noch nicht erlebt hat", wie es in dem Bericht heißt.

Der Protest soll sich demnach auch gegen die UEFA richten. Der europäische Fußball-Verband hatte dem FC Bayern zuletzt wegen Pyrotechnik und geworfener Gegenständen beim Champions-League-Spiel gegen den FC Kopenhagen eine Geldstrafe aufgebrummt.

Zudem drohte der Verband mit Fan-Ausschluss bei erneutem Fehlverhalten der Bayern-Anhänger. Dagegen wollen die Ultras nun offenbar ein Zeichen setzen.

Ordner und Sicherheitskräfte sollen laut "Bild" bereits vorgewarnt sein. Wie feurig der Protest ausfallen wird, wird sich ab 19.30 Uhr zeigen.