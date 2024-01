Doppel-Ohrfeige gegen Sané! Union-Coach Bjelica: "Er kam, um mich zu provozieren"

Da fiel der "Watschn-Baum" um: Union-Trainer Nenad Bjelica (52, l.) fühlte sich von Leroy Sané (28, r.) provoziert. © Michaela Stache/AFP

Im Nachhinein gestand er sich selbst schnell ein, er habe "reagiert, wie ich nicht reagieren sollte mit meiner Hand auf seinem Gesicht."

Das sagte der kroatische Übungsleiter am Mittwochabend nach der 0:1-Niederlage dem Sender "Sky".

"Natürlich war ich etwas aufgeregt wegen der Elfmeter-Szene, die passiert ist in der 70. Minute", entschuldigte er sich für sein Verhalten.

Er spricht dabei auf einen Moment in der 72. Minute an, in der ein – seiner Meinung nach – Elfmeter-würdiges Foul von Bayern Mittelfeldspieler Konrad Laimer an Berlins Stürmer Kevin Behrens nicht geahndet wurde. Als er die Szene nach dem Spiel im Sky-Interview noch einmal gezeigt bekommt, schien er sich seiner Überzeugung nicht mehr ganz so sicher.

Selbstreflektiert gab er aber zu: "Das ist nicht zu tolerieren, was ich gemacht habe. Ich verstehe die Rote Karte." Für das kommende Spiel am Sonntag, ist er sicher gesperrt – ob es weitere Strafen gibt, bleibt noch offen.

Die Dauer der Strafe könne der Kroate "nicht einschätzen". Sané, der Bjelica unmittelbar zuvor geschubst hatte, erhielt die Gelbe Karte.