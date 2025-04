Eberl reagiert genervt auf Verkaufslisten beim FC Bayern: "Raus! Raus! Neu! Nein!"

Max Eberl (51), Sportvorstand des FC Bayern München, arbeitet fleißig an der Kaderplanung für die kommende Saison. © Sven Hoppe/dpa

Der 51-Jährige äußerte sich vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 deutlich zur Kaderplanung.

"Wir werden uns auch punktuell wieder überlegen, was wir im Sommer tun können, ohne dass wir radikal durch diesen Kader aasen. Was ich immer lese: Raus! Raus! Und dann neu! Nein! Wir haben einen sehr, sehr guten Kader", sagte Eberl in etwas lauterem Tonfall.

"Wir haben punktuell Spieler dazugeholt vor dieser Saison. Und wir haben die Verlängerungen erreicht, die wir erreicht haben", sagte der Sportvorstand mit Blick auf schon erfolgte Vertragsverlängerungen mit Kapitän Manuel Neuer (39), Joshua Kimmich (30), Jamal Musiala (22) und Alphonso Davies (24).

"Es sind noch einige offen, da werden wir uns Gedanken machen, wie wir sie finalisieren können oder auch nicht", kündigte Eberl an.