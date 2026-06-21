Ehemaliger Bayern-Spieler unter Schock: Sohn stirbt mit nur 38 Jahren

München/Cleethorpes (England) - Der ehemalige Spieler des FC Bayern München , Mark Hughes (62), und seine gesamte Familie stehen unter Schock: Sohn Alex Hughes, der am 3. Dezember 1987 während der Zeit seines Vaters in München das Licht der Welt erblickte, ist im Alter von nur 38 Jahren verstorben. Das teilten sowohl der Verein des jungen Mannes, bei dem er zuletzt arbeitete, mit, als auch sein Vater.

Der ehemalige Spieler des FC Bayern München, Mark Hughes (62, r.) trauert um seinen Sohn Alex (†38, l.). © Bildmontage: IMAGO / Shutterstock, Screenshot/X/AlxHughes

"Jill und ich sind zutiefst erschüttert über den plötzlichen und unerwarteten Verlust unseres geliebten Sohnes Alex. Alex war ein wunderbarer Sohn, Bruder von Curtis und Xenna, hingebungsvoller Ehemann von Jessica und Vater ihrer beiden wunderschönen Kinder Sebastian und Leonardo. Alex hatte viele gute Freunde und Kollegen. Wir alle werden ihn zutiefst vermissen", sagte der 62-Jährige, der von 1999 bis 2004 die walisische Nationalmannschaft trainierte.

Er selbst lief insgesamt 72 Mal für die Auswahl seines Heimatlandes auf und erzielte dabei 16 Tore. 1987 war er für eine Saison vom FC Barcelona an den FC Bayern München ausgeliehen, bestritt für den Verein insgesamt 23 Pflichtspiele, in denen er fünf Tore erzielte. Ansonsten trug er noch das Trikot von Manchester United und des FC Chelsea.

Der Tod seines Sohnes kam plötzlich und unerwartet. Alex Hughes spielte selbst für Stockport County und Wrexham, beendete aber früh seine aktive Karriere und widmete sich danach dem Spielerscouting und der Spielervermittlung.

In dieser Funktion war er unter anderem für Blackburn, Manchester City und den FC Fulham tätig. Alle diese Klubs wurden auch von seinem Vater Mark Hughes trainiert.