Einigung mit 90-Millionen-Star! FC Bayern legt sich fest

München - Beim FC Bayern ist offenbar eine wichtige Transfer-Entscheidung gefallen! Auf der Aufsichtsratssitzung am Montag sollen sich die Verantwortlichen einig gewesen sein: Anthony Gordon (25) von Newcastle United ist der Wunschspieler für diesen Sommer.

Anthony Gordon (25) könnte bald für Bayern spielen. © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Nach den Verpflichtungen von Harry Kane (32, 2023/Tottenham Hotspur), Michael Olise (24, 2024/Crystal Palace) und Luis Díaz (29, 2025/FC Liverpool) wollen die Münchner damit den nächsten Offensiv-Star aus der Premier League nach Bayern holen, so "talksport".

So soll sich Anthony Gordon bereits auf die Bedingungen mit den Münchnern geeinigt haben.

Damit will Bayern den nächsten Offensiv-Coup aus England landen – doch günstig wird Anthony Gordon definitiv nicht. Medienberichten aus England zufolge ruft Newcastle United rund 90 Millionen Euro für den Nationalspieler auf. Eine Ablöse, die dem FCB derzeit deutlich zu hoch sein dürfte.

Trotzdem arbeiten die Bayern weiter an einem möglichen Deal. In den kommenden Wochen könnten die Verhandlungen zwischen beiden Klubs Fahrt aufnehmen.

Klar ist allerdings auch: Der vielseitige Angreifer hat längst mehrere Interessenten aus der Premier League auf den Plan gerufen, auch Arsenal und Liverpool wollen den Spitzenspieler demnach in ihrem Team haben.