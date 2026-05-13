FC Bayern und Neuer einigen sich wohl auf neuen Vertrag

München - Der Vertragsverlängerung von Torwart Manuel Neuer beim FC Bayern steht einem Sky-Bericht zufolge nichts mehr im Wege.

Torwart Manuel Neuer (40) will einen neuen Vertrag beim FC Bayern unterschreiben. © Sven Hoppe/dpa

Der 40-Jährige und die Klub-Verantwortlichen hätten demnach eine komplette Einigung in den Verhandlungen erzielt.

Unterschrieben werden soll der neue und bis Ende Juni 2027 laufende Vertrag nach Möglichkeit bis zum letzten Saisonspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln. Dann könnte auch die offizielle Verkündung erfolgen.

Auch beim Knackpunkt Gehalt gebe es laut des Pay-TV-Senders Sky keinen Grund für weitere Verhandlungen: Neuer, der aktuell als einer der Topverdiener beim deutschen Rekordmeister gilt, werde ein reduziertes Gehalt beziehen. Die Münchner hatten zuletzt signalisiert, in Verhandlungen stärker Grenzen setzen zu wollen.

Außerdem soll Stellvertreter Jonas Urbig in der kommenden Saison noch mehr Einsätze erhalten als in dieser Spielzeit, in der der 22-Jährige auf insgesamt 18 Pflichtspiele für die Münchner kommt.

