Elfer-Aufreger und Reitz-Rot: FC Bayern lässt Gladbach keine Chance

München - Borussia Mönchengladbach erlebte beim FC Bayern einen bitteren Abend. Eine strittige Elfmeter-Entscheidung und eine Rote Karte für Fohlen-Kapitän Reitz brachten in der 55. Minute die vorzeitige Entscheidung. Am Ende stand ein 4:1 (2:0) zu Buche.

Luis Diaz (r.) wirbelte die Gladbacher Verteidigung ordentlich auf. © Harry Langer/dpa

Die Elf vom Niederrhein bemühte sich von Beginn an, Akzente nach vorne zu setzen, doch die Hausherren übernahmen nach einem lebhaften Beginn zunehmend die Kontrolle.

Besonders Lennart Karl sorgte in der Anfangsphase für viel Betrieb über die Flügel. Nach einem Goretzka-Steckpass traf der Youngster sogar ins Netz, stand dabei aber knapp im Abseits (10.).

Gladbach blieb über Konter gefährlich, etwa über Honorat (17.) oder Tabakovic (24.), doch Bayerns Defensive war aufmerksam.

Auf der anderen Seite erhöhte der Deutsche Rekordmeister weiter den Druck und belohnte sich in der 33. Minute: Nach einer längeren Ballbesitzphase lupfte Goretzka den Ball butterweich in den Lauf von Diaz, der eiskalt zur 1:0-Führung verwandelte.

Die Münchner machten im Anschluss weiter Druck und erzielten mit einem perfekt ausgespielten Konter kurz vor dem Pausenpfiff das zweite Tor. Diaz behielt am Ende die Übersicht und legte im Strafraum quer auf Laimer, der einnetzte.