Elfer-Aufreger und Reitz-Rot: FC Bayern lässt Gladbach keine Chance
München - Borussia Mönchengladbach erlebte beim FC Bayern einen bitteren Abend. Eine strittige Elfmeter-Entscheidung und eine Rote Karte für Fohlen-Kapitän Reitz brachten in der 55. Minute die vorzeitige Entscheidung. Am Ende stand ein 4:1 (2:0) zu Buche.
Die Elf vom Niederrhein bemühte sich von Beginn an, Akzente nach vorne zu setzen, doch die Hausherren übernahmen nach einem lebhaften Beginn zunehmend die Kontrolle.
Besonders Lennart Karl sorgte in der Anfangsphase für viel Betrieb über die Flügel. Nach einem Goretzka-Steckpass traf der Youngster sogar ins Netz, stand dabei aber knapp im Abseits (10.).
Gladbach blieb über Konter gefährlich, etwa über Honorat (17.) oder Tabakovic (24.), doch Bayerns Defensive war aufmerksam.
Auf der anderen Seite erhöhte der Deutsche Rekordmeister weiter den Druck und belohnte sich in der 33. Minute: Nach einer längeren Ballbesitzphase lupfte Goretzka den Ball butterweich in den Lauf von Diaz, der eiskalt zur 1:0-Führung verwandelte.
Die Münchner machten im Anschluss weiter Druck und erzielten mit einem perfekt ausgespielten Konter kurz vor dem Pausenpfiff das zweite Tor. Diaz behielt am Ende die Übersicht und legte im Strafraum quer auf Laimer, der einnetzte.
FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach: Reitz sieht nach Zweikampf mit Jackson Rot
Nach Wiederanpfiff dann die Aufreger-Szene des Spiels: Jackson drang in den Strafraum ein und Reitz hielt ihn zweimal kurz fest. Jackson konnte aus gefährlicher Position aber abschließen.
Schiedsrichter Schröder entschied trotz der Chance auf Elfmeter für Bayern und zeigte Reitz obendrauf die Rote Karte wegen Notbremse. Musiala verwandelte sicher vom Punkt (55.).
Die Gäste waren im Anschluss darum bemüht, Schadensbegrenzung zu betreiben.
Doch die Bayern waren in Überzahl nicht zu stoppen. Nach einer scharfen Hereingabe von Karl traf Jackson aus kurzer Distanz (79.).
Den Schlusspunkt setzten aber die Gäste: Der 17-jährige Joker Mohya erzielte in der 89. Minute sein erstes Bundesliga-Tor.
Titelfoto: Harry Langer/dpa