FC-Bayern-Ultras schockiert von "Polizeigewalt in Dortmund": Behörde bezieht Stellung

Dortmund/München - Im Rahmen des Bundesliga-Topspiels zwischen dem BVB und dem FC Bayern (2:3) am vergangenen Samstag ist es zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und Fans der Münchner gekommen. Beide Seiten erheben schwere Vorwürfe und zeichnen ein Bild der Situation, das unterschiedlicher nicht sein könnte.

Mehrere hundert Bayern-Fans entschieden sich aufgrund des Polizeieinsatzes, das Stadion zu verlassen. © Federico Gambarini/dpa

Nach Angaben der Polizei kam es rund um den Gästeeingang des Signal Iduna Park zu gewaltsamen Zwischenfällen. Fünf Einsatzkräfte seien verletzt worden, ebenso ein Ordner. Zudem seien vier Unbeteiligte durch verbotene Pyrotechnik zu Schaden gekommen.

Der gastgebende Verein Borussia Dortmund stellte bei der Polizei umgehend Strafantrag wegen Hausfriedensbruchs.

Insgesamt fertigten die Beamten 30 Strafanzeigen - unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Angriffen auf Vollstreckungsbeamte, Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Urkundenfälschung.

Laut dem stellvertretenden Polizeipräsidenten Achim Stankowitz zeige Videomaterial ein "arbeitsteiliges, geplantes Vorgehen" einzelner Störer, die versucht hätten, das Stadion ohne Einlasskontrolle zu betreten.

Die reflexhafte Kritik an der Polizei wirke angesichts der Aufnahmen "mehr als befremdlich". Über 80.000 Menschen hätten das Spiel friedlich besucht, ein "winziger Teil" jedoch nicht.

Die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahmen habe oberste Priorität, betonte die Behörde.

"Ich erwarte auch von den beteiligten Vereinen eine deutliche Positionierung und eigenständige Maßnahmen gegen die identifizierten Straftäter", so Stankowitz.