Auch ohne Kane: FC Bayern strebt nächsten Borussia-Sieg an

München - Der FC Bayern München startet am Freitag (20.30 Uhr/Sky) mit dem Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach in zwei reizvolle Englische Wochen.

Soll erst in Italien wieder zum Einsatz kommen: Bayern-Torjäger Harry Kane (32) fehlt beim Bundesligaspiel gegen Gladbach. © Federico Gambarini/dpa

Gegen Gladbach als Rivalen aus alten Fußball-Tagen will der Titelverteidiger die klare Tabellenführung in der Bundesliga weiter festigen.

Am kommenden Dienstag steht dann das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo an.

Das Rückspiel findet eine Woche später statt. In Italien soll Torjäger Harry Kane (32) dann wieder mit dabei sein.

Das Bundesliga-Spiel gegen Mönchengladbach verpasst der Engländer wegen einer Wadenblessur.

Beim 3:2 gegen Borussia Dortmund hatte Kane noch doppelt getroffen. Gegen die nächste Borussia müssen andere die Tore erzielen.