Auch ohne Kane: FC Bayern strebt nächsten Borussia-Sieg an
Von Christian Kunz
München - Der FC Bayern München startet am Freitag (20.30 Uhr/Sky) mit dem Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach in zwei reizvolle Englische Wochen.
Gegen Gladbach als Rivalen aus alten Fußball-Tagen will der Titelverteidiger die klare Tabellenführung in der Bundesliga weiter festigen.
Am kommenden Dienstag steht dann das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Atalanta Bergamo an.
Das Rückspiel findet eine Woche später statt. In Italien soll Torjäger Harry Kane (32) dann wieder mit dabei sein.
Das Bundesliga-Spiel gegen Mönchengladbach verpasst der Engländer wegen einer Wadenblessur.
Beim 3:2 gegen Borussia Dortmund hatte Kane noch doppelt getroffen. Gegen die nächste Borussia müssen andere die Tore erzielen.
Einige seiner Spieler würden schon hoffen, dass jetzt ihr Moment komme, sagte Trainer Vincent Kompany (39). Zurück ins Tor kehrt Kapitän Manuel Neuer (39) nach auskurierter Verletzung.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa