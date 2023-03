Salihamidzic zu Nagelsmann-Aus beim FC Bayern München: "Alles fair abgelaufen"

Sowohl Effenberg als auch Salihamidzic rechnen trotz des Scheiterns an der Säbener Straße mit einer großen Karriere des 35-Jährigen, dessen Alter gekoppelt mit einer mangelnden Erfahrung sicherlich eine Rolle gespielt haben dürfte.

Als Fehlverpflichtung sieht Salihamidzic, der Nagelsmann aus fachlicher Sicht wieder in höchsten Tönen lobte, den gebürtigen Landsberger trotz der Entlassung nicht an. "Die Entscheidung, Nagelsmann damals zu holen, würde ich nicht infrage stellen", sagte der Sportvorstand. Dieser habe eine "sensationelle Spielidee". Alle seien deshalb von dem "Projekt" überzeugt gewesen.

"Wir hatten einen Top-Trainer und einen Top-Kader, doch die Leistungen waren ungenügend", erklärte Hasan Salihamidzic (46) im Sport1-"Doppelpass" am Sonntagmittag. Die Entscheidung sei aber dennoch schwierig gewesen - gerade auf emotionaler Ebene.

Julian Nagelsmann (35) ist beim FC Bayern entlassen worden. © Marius Becker/dpa

Gleiches gilt ebenso für Verfügbarkeit von Tuchel, der zuletzt den FC Chelsea trainiert und mit dem Klub aus London die Champions League gewonnen hatte. Die Entscheidung, Nagelsmann freizustellen, dürfte Oliver Kahn (53) und Co. angesichts einer solch qualifizierten Alternative leichter gefallen sein.

"Der Kreis der Trainer ist klein. Dadurch, dass jetzt auf dem Markt so einer war, haben wir den Schritt gewagt", räumte Salihamidzic entsprechend ein.

Während die Entscheidung für Tuchel als neuen Übungsleiter nachvollziehbar ist, schlägt die Art und Weise, wie Nagelsmann von seinem Aus erfahren hat, weiterhin hohe Wellen. Dieses wurde von einer unbekannten Person durchgestochen, weshalb es der 35-Jährige zunächst von der Presse erfuhr.

"Daran haben wir keine Schuld", stellte Salihamidzic klar. Alles sei so fair abgelaufen, wie es "in diesem Business" nur ginge. Zunächst habe man mit Tuchel verhandelt und nach dessen Zusage noch am Donnerstagabend bei Nagelsmann angerufen.

"Das geht nicht anders. Du musst erstmal die Zusage abwarten, dann rufst du den Trainer an", erklärte der 46-Jährige. Einen Mann wie Tuchel in lediglich zwei Tagen zu verpflichten, sei "auch nicht normal". "Es ist natürlich schlimm, dass alles vorher herauskommt. Da können wir uns allerdings nichts vorwerfen, weil wir den Prozess so eingehalten haben, wie es sich gehört."

Was bei einer Absage passiert wäre, ob Nagelsmann gar hätte bleiben dürfen, ließ sich Salihamidzic nicht entlocken.