Goretzka tobt am Sky-Mikrofon: "Kann man nicht Wiese nennen"

Der Sky-Mann versuchte zu beschwichtigen, meinte: "Kann bei den aktuellen Witterungsbedingungen auch mal passieren", doch das brachte Goretzka erst so richtig in Fahrt. "Also ganz ehrlich? Überhaupt nicht! Also das sehe ich komplett anders!"

Dann entwickelte sich ein kurioser Dialog mit Moderator Patrick Wasserziehr (57). Auf dessen Frage, wie er den Rasen denn dann nennen würde, antworte der Bayern-Star: "Acker! Man sieht ja, da haben sie noch versucht etwas zu säen, ich weiß nicht, wie vielversprechend das ist in der aktuellen Situation."

Dann legte der Nationalspieler so richtig los. "Es ist einfach ein unheimlich unattraktiver Fußball meiner Meinung nach. Wenn man sich nur anguckt, worauf wir hier stehen. Das kann man nicht Wiese nennen", so Goretzka.

Beim Interview bei Pay-TV-Anbieter Sky ließ der Mittelfeldspieler mal so richtig Dampf ab. Nach der Eingangsfrage ging es zunächst noch ums Spiel. Goretzka sprach von einer Woche mit vielen "Scheißnachrichten". Gemeint waren die Verletzungen von Joshua Kimmich (28), Konrad Laimer (26) und Dayot Upamecano (25), die allesamt für das Derby ausfielen.

Sky-Moderator Patrick Wasserziehr (57) wollte die Augsburger ein wenig in Schutz nehmen, das brachte Goretzka erst so richtig in Fahrt. © IMAGO / eu-images

Es sei immer die Rede davon, dass man in Deutschland attraktiven Fußball sehen wolle, "das ist hier überhaupt nicht möglich, ganz ehrlich", lederte der Mittelfeldspieler weiter.

"Wir haben immer so viele Auflagen, wie hier die Tribüne sein muss, dass die Leute nicht mehr richtig stehen können im Stadion, Union Berlin darf nicht im eigenen Stadion spielen in der Champions League und wir müssen auf so einem Platz spielen, verstehe ich nicht", kriegte er sich gar nicht mehr ein.

Dem Medienprofi war in diesem Moment natürlich klar, dass seine Worte noch zum Thema werden würden, doch das war ihm herzlich egal: "Und da höre ich mir jetzt auch gern jeden Shitstorm an, ihr könnt froh sein, dass ihr so einen Platz habt", blickte er gleich voraus.

Der Frust über den Rasen war sicher verständlich, aber angesichts der wohl schweren Verletzung von Coman dürfte der FC Bayern in den kommenden Tagen erst einmal ganz andere Probleme haben.