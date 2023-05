Erfolgsverwöhnte Bayern-Fans verlassen vor Abpfiff in Scharen die Arena

Die Fans von Bayern München sind gegen RB Leipzig vor Abpfiff massenhaft aus der Allianz Arena geflohen.

Von Martin Gaitzsch

München - Was für eine Watschn für den deutschen Rekordmeister! Nach Führung verliert der FC Bayern München am 33. Spieltag sein Heimspiel gegen RB Leipzig mit 1:3. Viele Münchner Fans wollten die Schmach nicht bis zum Schluss ansehen und verließen in Scharen das Stadion.

Joachim Löw (63, links) kann es egal sein. Aber Bayerns Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge (67, Mitte) und Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß (70, rechts) gefiel nicht, was Bayern München gegen Leipzig zeigte. Die Münchner Fans verließen vor Abpfiff schon reihenweise das Stadion. © Sven Hoppe/dpa Während der Live-Übertragung von Sky lief Spielminute 90, als eine Kamera vor die Allianz Arena blendete. Dort waren reihenweise bajuwarische Fußball-Fans auf dem Weg nach Hause zu sehen, obwohl das Spiel noch lief. Offensichtlich hatten die Anhänger den Glauben an eine Aufholjagd längst verloren. Vom einst berühmt-berüchtigten Bayern-Dusel ist in dieser Spielzeit wenig zu spüren. Zeiten später Münchner Treffer, die ein Spiel auf den Kopf stellen, scheinen längst der Vergangenheit anzugehören. FC Bayern München "Gottlos": FC Bayern München stellt neues Trikot vor und verliert direkt Punkte Der letzte späte Münchner Treffer datiert vom 24. Januar, als Josua Kimmichs (28) Last-Minute-Gewaltschuss immerhin noch einen Punkt für den FC Bayern gegen Köln bedeutete. Häufiger wurde München jedoch in der Schlussphase eiskalt erwischt. Dortmund glich in der Hinrunde in Minute 90+5 im Spitzenspiel zum 2:2 aus. In derselben Minute kassierten die Münchner im DFB-Pokal gegen Freiburg das entscheidende Gegentor per Elfmeter und schieden im Viertelfinale aus.

