Erste Saison-Pleite! FC Bayern erlebt gebrauchten Champions-League-Abend

London (Großbritannien) - Irgendwann musste es mal passieren: Im Gipfeltreffen der bislang überzeugendsten Mannschaften Europas hat der FC Bayern seine erste Niederlage der laufenden Saison hinnehmen müssen.

Bayerns Konrad Laimer (28, l.) behauptet sich im Zweikampf um den Ball gegen Arsenal-Akteur Jurrien Timber (24). © Sven Hoppe/dpa

Die in der UEFA Champions League zuvor noch an der Spitze thronenden FCB mussten sich im Knaller-Duell beim FC Arsenal am Mittwochabend mit 1:3 (1:1) geschlagen geben.

Dabei erwischten die Münchener einen gebrauchten Königsklassen-Abend, in dem sie per Standardsituation in Rückstand gerieten: Nach einem scharf getretenen Eckball von Bukayo Saka auf den ersten Pfosten stieg Jurrien Timber (22. Minute) im perfekten Moment hoch, beförderte die Kugel per wuchtigem Kopfstoß über Keeper Manuel Neuer hinweg in den Bayern-Kasten.

Die Hausherren nutzten damit die erste große Chance des Spiels eiskalt aus, gingen vor rund 60.000 Zuschauern im natürlich ausverkauften Emirates Stadium mit 1:0 in Führung.

Doch die Mannschaft von Chefcoach Vincent Kompany brauchte nicht lange, um eine Antwort zu finden, denn nur wenige Minuten später meldeten sich die Münchener mit dem Ausgleich zurück: Serge Gnabry leitete einen Zuckerpass von Joshua Kimmich aus der eigenen Hälfte in den Arsenal-Strafraum weiter, wo Nachwuchs-Juwel Lennart Karl (32.) heranrauschte und mit einem satten Volleyschuss "Gunners"-Schlussmann David Raja keine Chance ließ.