"Schlüsselspieler" beim FC Bayern: Teenie-Star Lennart Karl (17) trumpft auf

München - Lennart Karl hat nach eigenen Angaben noch keinen Kontakt zu Bundestrainer Julian Nagelsmann gehabt. Aber das könnte sich spätestens im WM-Jahr 2026 ändern, wenn das 17 Jahre alte Ausnahmetalent seinen kometenhaften Aufstieg beim FC Bayern München so fortsetzt wie aktuell.

Bayern-Spieler Lennart Karl (17) jubelt über sein Tor gegen Freiburg. © Sven Hoppe/dpa

"Ich muss einfach meine Leistung zeigen und dann mal schauen, was Julian macht", sagte Karl nach dem 6:2 mit dem deutschen Rekordmeister in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg.

Karl avancierte am Samstag unter anderem als Schütze des wichtigen 1:2-Anschlusstores zu einem "Schlüsselspieler" bei den Münchnern, wie Sportvorstand Max Eberl lobte.

Die WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA hat Karl längst im Kopf. "Natürlich kann ich auch noch U21 spielen. Ich muss einfach jedes Spiel meine Leistung zeigen - und dann wird es schon irgendwie klappen", sagte der Youngster selbstbewusst.

Auch Nagelsmann hat ihn längst im (WM-)Blick. Bei seinen ersten zwei Einsätzen für die U21-Junioren des DFB überzeugte Karl gerade erst mit insgesamt drei Toren bei den Siegen gegen Malta (6:0) und in Georgien (2:0).

Den "positiven Hype" um seine Person bekommt der Offensivspieler sehr wohl mit. Er versuche aber, ihn auszublenden. Selbst die Vergleiche mit Argentiniens Weltmeister Lionel Messi (38) stören oder verunsichern ihn nicht.