FC-Bayern-Ansage: Keine Feier bei möglichem Titelgewinn nach VfB-Spiel

München - Der FC Bayern will auf eine spontane Meisterfeier am Sonntagabend verzichten, falls der Titelgewinn dann nach dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart feststehen sollte.

Freuen ja, feiern nein: Bis auf einmal waren die Bayern in den letzten 13 Saisons durchgängig Deutscher Meister. Am Sonntag könnte es vorzeitig wieder so weit sein. © Alexandra Beier/AFP

"Nein, die Spieler haben sogar selber schon angegeben, dass der Fokus auf Leverkusen ist nach dem Spiel, egal was passiert", sagte Trainer Vincent Kompany.

Drei Tage nach der Bundesliga-Partie gegen die Schwaben steht für den Fußball-Rekordmeister auswärts bei Bayer Leverkusen das Halbfinale im DFB-Pokal an.

Die Bayern könnten am Sonntagabend vorzeitig Meister werden, wenn sie gegen Stuttgart mehr Punkte holen als der Tabellenzweite Borussia Dortmund am heutigen Nachmittag bei der TSG Hoffenheim.

Grundsätzlich bestehen schon seit Wochen keine Zweifel mehr am Titelgewinn des Favoriten.

Doch die Münchner wollen mehr und sind auch im DFB-Pokal und der Champions League noch im Rennen um die Trophäen.

"Wir sind jetzt in einer Phase dieser Saison, wo wir alle damit leben können, dass wir noch ein bisschen warten, bis wir feiern", betonte Kompany.