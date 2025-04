Müller-Aus beim FC Bayern im Sommer? "Ziemlich bitteres Ende"

Thomas Müller (35) spielt seit 25 Jahren für den FC Bayern. © Sven Hoppe/dpa

"Am Ende ist es schade, dass ihm der Verein die Entscheidung abnimmt und nicht andersherum. Dass der Thomas Müller das nicht selber in der Hand hat, weil ich glaube, er hätte das verdient", verdeutlichte Lukas Podolski (39) am Rande der Baller League in Berlin seine Sicht der Situation.

Wie "kicker" und "Sport Bild" berichteten, wird der Offensivspieler nach der laufenden Spielzeit beim deutschen Rekordmeister keinen weiteren Vertrag mehr erhalten. Das sollen die Verantwortlichen in einem Gespräch Müller bereits mitgeteilt haben.

Sein aktuelles Arbeitspapier läuft am 30. Juni des Jahres aus, die aktive Zeit an der Säbener Straße würde nach einem Vierteljahrhundert in Diensten des FC Bayern nicht einvernehmlich ausklingen.

Man unterschätze oder vergesse es laut Podolski manchmal, Spieler zu ihrer aktiven Zeit "zu honorieren und zu schätzen".

Müller war im Sommer 2000 von der Jugend des TSV Pähl zum Nachwuchs des FC Bayern gekommen, hatte 2008 sein Profidebüt gefeiert. Derzeit stehen 742 Spiele, 247 Tore und 273 Vorlagen für den gebürtigen Weilheimer zu Buche.