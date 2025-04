Vier Münchner Torschützen! FC Bayern ballert sich Mailand-Frust von der Seele

Heidenheim - Der FC Bayern hat nach dem bitteren Champions-League-Aus unter der Woche eine klare Reaktion gezeigt und beim 1. FC Heidenheim in der Bundesliga am Samstag höchst souverän mit 4:0 (3:0) gewonnen.

Und so ging es mit einer hochverdienten 3:0-Führung für die Münchner in die Kabinen.

Immer wieder liefen die Bayern an und die Gastgeber bekamen keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Zunächst scheiterte Guerreiro aus zentraler Position, doch Coman versenkte den Abpraller aus spitzem Winkel durch die Beine von FCH-Keeper Müller im Tor (36.).

Die Hausherren verteidigten in der Anfangsphase noch konzentriert und ließen zunächst nicht viel zu, doch mit der ersten richtigen Chance gingen die Bayern direkt in Führung. Olise spielte den Ball zum zentral vor dem Sechzehner alleingelassenen Harry Kane, der aus 18 Metern eiskalt verwandelte (13.).

Joshua Kimmich jubelt nach seinem Tor zum 4:0. © Tom Weller/dpa

Nach Wiederanpfiff machten die Bayern munter weiter. Der FCH hatte dem schnellen Passspiel des Rekordmeisters nichts entgegenzusetzen. Kimmich erhöhte auf 4:0 (56.).

Es ging Schlag auf Schlag: Gnabry und Olise kombinierten sich in den Strafraum, doch Müller konnte den Abschluss parieren (61.).

Und dann hatten die Heidenheimer ihre erste wirklich gute Möglichkeit. Doch Neuer-Ersatz Urbig lenkte den gefährlichen Schuss des zentral frei stehenden Conteh zur Ecke ab (65.).

In der Schlussphase konzentrierte sich die Heimelf darauf, nicht noch mehr Gegentore zu kassieren und die Bayern agierten nicht mehr mit der allerletzten Zielstrebigkeit. Und so blieb es bei einem höchst souveränen 4:0-Auswärtssieg.

Der Abstand des Rekordmeisters auf Titelverfolger Bayer Leverkusen in der Bundesliga-Tabelle wächst damit zwischenzeitlich auf neun Punkte an. Die Werkself gastiert am Sonntag bei St. Pauli.