23.10.2023 11:40 FC Bayern bei Galatasaray Istanbul: Es geht auch um Rekordserien

Der FC Bayern tritt am Dienstagabend zum Champions-League-Spiel in Istanbul an: Es geht dabei nicht zuletzt auch um Rekordserien.

München/Istanbul - Für den FC Bayern München geht es im Gruppenspiel der Champions League am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) bei Galatasaray Istanbul fast schon standesgemäß auch um Rekorde. Für den FC Bayern München geht es beim Königsklassen-Gruppenspiel bei Galatasaray Istanbul nicht nur um einen Sieg in der Champions League. © Sergei Gapon/AFP Seit 36 Gruppenspielen ist der deutsche Fußball-Serienchampion ungeschlagen, zuletzt gab es 15 Siege nacheinander in der Gruppe; beides sind Rekordmarken. Die letzte Niederlage - ein 0:3 bei Paris Saint-Germain - liegt sechs Jahre zurück.

Mit dem 2:1 beim FC Kopenhagen stellten die Münchner den Bestwert von Italiens Rekordmeister Juventus Turin ein, der von 2019 bis 2021 ebenfalls sieben Auswärtsspiele in Serie der Königsklasse-Vorrunde gewonnen hatte. FC Bayern München So erlebte Bayern-Torwart Peretz Schweigeminute vor Bundesliga-Spiel gegen Mainz Mit einem Sieg in Istanbul wäre das Team von Thomas Tuchel (50) alleiniger Rekordhalter. Dazu würde eine eindrucksvolle Startbilanz fortgesetzt: Im fünften Jahr nacheinander wäre ein Auftakt mit drei Siegen geglückt. Die Münchner Bilanz in der Türkei ist bestens. Galatasaray hat noch nie ein Champions-League-Heimspiel gegen einen deutschen Gegner gewonnen. Auch als der türkische Rekordmeister vor über einem halben Jahrhundert den FC Bayern empfing, gab es zu Hause ein 1:1. Das Rückspiel zwei Wochen gewannen die Münchner zu Hause mit 6:0. In seinen jüngsten fünf Europapokalduellen mit türkischen Gegnern gab es fünf Siege bei 18:1 Toren.

