FC Bayern blitzt erneut ab: Deadline-Day-Desaster droht!

Münchens Sportdirektor Christoph Freund (46) ist auf der Suche nach Verstärkung für die Defensive. © Sven Hoppe/dpa

"Von Ausnahmefällen abgesehen, sollten wir in Zukunft am letzten Transfertag nicht mehr mitten im Geschehen sein. Früher haben wir über diesen Deadline Day gelacht", hatte FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß (71) nach dem in letzter Sekunde geplatzten Transfer von João Palhinha (28) im Sommer gesagt. Doch nun könnte sich ein solches Szenario wiederholen.

Wie "Sky" berichtet, hat Ronald Araujo (24) vom FC Barcelona den Münchnern für den Winter bereits eine Absage erteilt. Für den Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel (50) wären die Bayern wohl zu einer Mega-Ablöse bereit gewesen.

Inzwischen soll der Deutsche Rekordmeister dem Bericht zufolge auch bei Fikayo Tomori (26) von der AC Milan abgeblitzt sein. Demnach sei der Innenverteidiger nicht wechselbereit und bei Milan herrsche akute Verletzungsnot.

Laut "Sky" ist Trevoh Chalobah (24) vom FC Chelsea deshalb wieder in den Fokus der Bayern gerückt. Ein Transfer des englischen Innenverteidigers platzte im Sommer am Deadline Day.