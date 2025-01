Bayern-Boss Eberl lobt Kompany - und schießt gleichzeitig gegen Tuchel!

FCB-Sportchef Max Eberl (51) ist begeistert vom neuen Münchner Trainer. © Sven Hoppe/dpa

"Ich glaube, der größte Gewinn, den wir haben, ist Vincent Kompany. Weil die gleichen Spieler waren die letzten Jahre auch da und gerade letztes Jahr hat man eben das genau nicht gemerkt. Also Spieler wie zum Beispiel Leon Goretzka, aber auch wie Kim, wie Upamecano, Laimer, Gnabry, Coman, du kannst eigentlich fast alle durchgehen, alle haben wieder Lust und Freude am Fußball und das macht natürlich in einer Mannschaft sehr viel aus", zitiert die "Bild" Eberl nach dem 3:2-Sieg der Bayern gegen Wolfsburg.

Heißt auch: In der vergangenen Saison unter Ex-Trainer Thomas Tuchel (51) hatten die Spieler keine Freude am Fußball!

Vor allem zwischen Tuchel und FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) gab es immer wieder Zoff, der öffentlich ausgetragen wurde.

Der Deutsche Rekordmeister spielte unter Tuchel die erste titellose Saison seit 2012. Trotz der vielen Probleme verhandelten die Münchner nach zahlreichen Trainer-Absagen über einen Verbleib des Fußball-Lehrers aus dem schwäbischen Krumbach. Am Ende scheiterten die Gespräche. Ein Knackpunkt war wohl das mangelnde Bekenntnis von Hoeneß zu Tuchel.