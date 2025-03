Bayern-Boss Max Eberl bestätigt Kimmich-Knall: "Keiner steht über dem Verein"

FCB-Sportvorstand Max Eberl (51) konnte den Deal mit Kimmich noch nicht eintüten. © INA FASSBENDER AFP

Max Eberl (51) bestätigte nach dem Sieg des FC Bayern beim VfB Stuttgart am Freitagabend, dass der Verein sein Vertragsangebot an Zögerer Joshua Kimmich (30) zurückgezogen hat.

"Es steht in der Öffentlichkeit. Wenn in der Öffentlichkeit die Wahrheit steht, dann ist das so", so der Niederbayer. "Wir verhandeln, wir reden – und wir haben noch nie einen Stand gegeben, wie der Verhandlungsstand ist. Wir reden miteinander und genau das ist das Wichtigste."

Man wisse, was man aneinander hat. "Wir gehen sehr, sehr respektvoll miteinander um und: Wir sprechen." Der Umgang und die Gespräche seien auch "die ganze Zeit auf Augenhöhe".

Eberl machte aber auch deutlich: "Es steht generell keiner über dem Verein, und wenn ein Spieler sich anders entscheidet, entscheidet er sich anders. Und dann wird es auch beim FC Bayern weitergehen." An dem Punkt seien sie aber nicht. "Das war jetzt ganz allgemein gesprochen", fügte der 51-Jährige hinzu.