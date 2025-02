Spiel gedreht! Zwei dicke VfB-Böcke bescheren FC Bayern den nächsten Sieg

Stuttgart - Der FC Bayern marschiert weiter in Richtung 34. Meisterschaft! Gegen den VfB Stuttgart ließ sich der deutsche Rekordmeister auch von den Diskussionen um den abwesenden Mittelfeld-Motor Joshua Kimmich und einem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und drehte die Partie nach der Pause zu einem 3:1 (1:1)-Sieg.

Manuel Neuer kann den Einschlag zum 1:0 für den VfB Stuttgart nicht verhindern. © Tom Weller/dpa

Direkt von Beginn an war Tempo drin, nach gerade einmal fünf Minuten ließ der VfB in Person von Josha Vagnoman die Führung liegen.

Abwechselnd hatten beide Teams eine dicke Chance nach der nächsten, und nach rund einer halben Stunde war es dann so weit: Ausgerechnet der gebürtige Münchner Angelo Stiller wurde von der FCB-Verteidigung sträflich allein gelassen, konnte sich die Kugel an der Strafraumgrenze in Ruhe zurechtlegen und zur Stuttgarter Führung einnetzen (34. Minute).

Der Rekordmeister ließ sich vom ersten Liga-Gegentreffer seit vier Wochen jedoch nicht aus der Ruhe bringen und glich noch vor der Pause aus. Leroy Sané schickte Michael Olise mit einem Traumpass in die Tiefe, der startete durch und überwand Alexander Nübel (45.).

Drei Minuten lang war allerdings nicht ganz klar, ob der Treffer nun zählte oder nicht: Der VAR prüfte eine gefühlte Ewigkeit, ob sich Olise oder Finn Jeltsch näher am Stuttgarter Tor befunden hatte und kam zu dem Schluss, dass Jeltsch das Abseits hauchzart aufgehoben hatte.