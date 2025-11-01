Diese traurige Geschichte steckt hinter Jacksons Torjubel

München - Nicolas Jackson (24) stürmte für den FC Bayern im Topspiel gegen Bayer Leverkusen (3:0) von Beginn an und erzielte sein erstes Bundesliga-Tor. Dieses widmete er einem verstorbenen Freund.

Nicolas Jackson (24) zeigt sein Shirt mit der Aufschrift: "RIP, my Bro Fokzo". © imago / GEPA pictures

Nach seinem Tor in der 31. Minute lief die Chelsea-Leihgabe zur Eckfahne, zog sein Trikot hoch und zeigte auf dem Shirt darunter die Botschaft: "RIP, my Bro Fokzo" ("Ruhe in Frieden, mein Bruder Fokzo").

Gemeint ist Fokzo Sané, ein senegalesischer Influencer, der kürzlich verstorben ist und offenbar ein Freund von Jackson war.

Fokzo war Präsident des Sénégal Motors Clubs. Der Verein teilte mit: "Er verstarb Montagabend, 27. Oktober 2025, in Thiès, infolge einer Krankheit. Der Verstorbene, eine emblematische und leidenschaftliche Persönlichkeit der senegalesischen Automobilszene, hat sein Leben der Förderung der automobilen Kultur und der Entwicklung des Sénégal Motors Club gewidmet."

Jackson nahm mit seinem ersten Bundesliga-Tor also Abschied.