Ohne Kane & Co: FC Bayern zerlegt Leverkusen mit B-Elf
München - Machtdemonstration! Der FC Bayern hat Bayer Leverkusen auch ohne zahlreiche Superstars in der Startelf mit 3:0 (3:0) am Samstagabend in der heimischen Allianz-Arena an die Wand gespielt.
Bayern-Trainer Kompany sorgte mit seiner Aufstellung für eine echte Überraschung. Der Belgier schonte seine Offensiv-Stars Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz für das bevorstehende Champions-League-Duell am Dienstag in Paris. Lennart Karl, Tom Bischof und Raphaël Guerreiro begannen unter anderem stattdessen.
Trotz des auf sieben Positionen veränderten Personals drückten die Hausherren die Rheinländer von Beginn an tief in die eigene Hälfte zurück. Leverkusen konzentrierte sich auf die Verteidigung und lauerte auf Konter.
Und die Bayern belohnten sich für ihren dominanten Auftritt. Gnabry brachte die Münchner nach einem herausragenden Steilpass von Bischof in Führung (25.).
Kurz darauf fand eine Laimer-Flanke den völlig alleingelassenen Jackson im Leverkusener Sechzehner. Die Chelsea-Leihgabe verwandelte per Kopfball zum hochverdienten 2:0 (31.).
Gekrönt wurde Leverkusens mutloser Auftritt in der ersten Halbzeit mit einem Eigentor von Badé (44.).
FC Bayern dominiert Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen
Der zweite Durchgang gestaltete sich zu Beginn ausgeglichener, doch dann erstickte Bayern-Coach Kompany die Ambitionen der Gäste mit einem offensiven Dreifachwechsel im Keim: Diaz, Kane und Olise betraten für Gnabry, Jackson und Karl den Rasen (59.).
Angesichts dieser Offensiv-Power ging Leverkusen nicht voll ins Risiko, um nicht noch mehr Gegentreffer zu kassieren.
Die Hausherren nahmen mit der komfortablen Führung im Rücken den Fuß vom Gas. Ohne große Anstrengungen kontrollierten sie die Partie und ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen.
Und so durften sich die Bayern am Ende über ihren 15. Pflichtspiel-Sieg in Folge freuen.
Titelfoto: Tom Weller/dpa