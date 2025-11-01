Ohne Kane & Co: FC Bayern zerlegt Leverkusen mit B-Elf

München - Machtdemonstration! Der FC Bayern hat Bayer Leverkusen auch ohne zahlreiche Superstars in der Startelf mit 3:0 (3:0) am Samstagabend in der heimischen Allianz-Arena an die Wand gespielt.

Nicolas Jackson stürmte anstelle von Harry Kane für Bayern und erzielte sein erstes Bundesliga-Tor. © Tom Weller/dpa

Bayern-Trainer Kompany sorgte mit seiner Aufstellung für eine echte Überraschung. Der Belgier schonte seine Offensiv-Stars Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz für das bevorstehende Champions-League-Duell am Dienstag in Paris. Lennart Karl, Tom Bischof und Raphaël Guerreiro begannen unter anderem stattdessen.

Trotz des auf sieben Positionen veränderten Personals drückten die Hausherren die Rheinländer von Beginn an tief in die eigene Hälfte zurück. Leverkusen konzentrierte sich auf die Verteidigung und lauerte auf Konter.

Und die Bayern belohnten sich für ihren dominanten Auftritt. Gnabry brachte die Münchner nach einem herausragenden Steilpass von Bischof in Führung (25.).

Kurz darauf fand eine Laimer-Flanke den völlig alleingelassenen Jackson im Leverkusener Sechzehner. Die Chelsea-Leihgabe verwandelte per Kopfball zum hochverdienten 2:0 (31.).

Gekrönt wurde Leverkusens mutloser Auftritt in der ersten Halbzeit mit einem Eigentor von Badé (44.).