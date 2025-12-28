Zukunft beim FC Bayern? Berater von Nicolas Jackson äußert sich

München - Bleibt Nicolas Jackson (24) über die Saison hinaus beim FC Bayern ? Sein Berater Ali Barat (45) hält einen Verbleib trotz der anfänglichen Probleme des Chelsea-Leihstürmers in München nicht für ausgeschlossen.

Der FC Bayern hat Nicolas Jackson (24) vom FC Chelsea ausgeliehen. © Sven Hoppe/dpa

"Die Saison ist noch sehr jung. Nico hat den Afrika-Cup, er hat eine lange Saison mit Bayern vor sich, er hat die Champions League vor sich. Daher denke ich, dass es noch sehr früh ist, diese Frage zu beantworten", sagte der Iraner im Interview mit Transfer-Insider Fabrizio Romano.

"Nico und ich werden uns am Ende der Saison zusammensetzen, alle Optionen prüfen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen."

Jackson erzielte in 18 Pflichtspielen für die Bayern fünf Tore und bereitete einen Treffer vor. Meistens wurde er dabei spät eingewechselt.

Die Kaufpflicht in Höhe von 65 Millionen Euro ist jedenfalls passé, da der Mittelstürmer die dafür benötigte Anzahl an Startelfeinsätzen nicht mehr erreichen kann.

Für einen Verbleib in München müsste Jackson sportlich noch einmal ein Schippe drauflegen – und der FC Chelsea verhandlungsbereit bei der Ablöse sein.