Doch keine Entscheidung im Kimmich-Poker! Das ist der Knackpunkt

München - In den vergangenen Tagen berichteten mehrere Medien, dass die Vertragsverlängerung von Joshua Kimmich (30) beim FC Bayern kurz bevorstünde. Doch offenbar gibt es noch keine Fortschritte bei dem Deal.

Ein Bericht der " Münchner Abendzeitung " wirft jedoch starke Zweifel an den Informationen auf. Demnach gibt es in den Verhandlungen "keinerlei Fortschritte".

Auch Transfer-Insider Fabrizio Romano erklärte am Dienstag, dass sich die Verhandlungen auf der Zielgeraden befinden würden.

FCB-Sport-Chef Max Eberl (51) muss sich noch um viele Verträge bis Saisonende kümmern. © Torsten Silz/dpa

Mit Jamal Musiala (22) und Alphonso Davies (24) wurden kürzlich zwei Schlüsselspieler mit langfristigen und hoch dotierten Verträgen ausgestattet. Doch Sportvorstand Max Eberl (51) und Sportdirektor Christoph Freund (47) haben die klare Vorgabe, die unter Ex-Sport-Chef Hasan Salihamidžić (48) aufgeblähten Ausgaben für Spielergehälter wieder auf ein angemessenes Niveau zu bringen.

"Wir haben klare Positionen bezogen und jetzt muss man schauen, ob man das eben auch in einen Vertrag bekommt. Ich kann keinen zwingen. Ich kann nur sagen, wir würden uns das wünschen", sagte Eberl nach dem 4:0 (1:0) im Topspiel der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag. "Wir würden ihn gerne in Zukunft als eines der Gesichter vom FC Bayern sehen, aber entscheiden muss er es."

Auch die Verträge von Sven Ulreich (36), Thomas Müller (35), Leroy Sané (29) und Eric Dier (31) laufen zum Saisonende aus. Die Bayern-Bosse werden also wohl noch ein wenig rechnen müssen.

"Wenn ich alle Verträge verlängere und noch drei Spieler hole, weiß ich nicht, ob die Ersparnis noch funktionieren kann", kommentierte Eberl zuletzt.