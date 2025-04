FC Bayern dreht Partie nach Augsburger Platzverweis und Musiala-Schock

So dauerte es bis zur 19. Minute, ehe der Deutsche Rekordmeister das erste Mal richtig gefährlich vors Tor kam. Musiala setzte Sané mit einem perfekt getimten Steilpass in Szene. Der Nationalspieler traf aus spitzem Winkel jedoch nur das Außennetz.

Die Bayern jubeln nach dem 2:1-Führungstreffer durch Harry Kane (M.). © Tom Weller/dpa

Nach Wiederanpfiff wurde es doppelt bitter für die Gäste. Zunächst scheiterte Olise am Querbalken und dann blieb Musiala verletzt am Boden liegen (53.). Der Nationalspieler humpelte anschließend verletzt vom Platz. Offenbar hatte er sich am Oberschenkel verletzt. Thomas Müller kam für ihn in die Partie.

Kurz darauf flog Zesiger mit Gelb-Rot vom Platz. Der Verteidiger packte gegen den durchstartenden Kane eine Grätsche aus. Zwar berührte er zunächst den Ball, dann aber auch den Goalgetter hart am Knöchel (58.).

Und die Bayern nutzten die Augsburger Unsortiertheit wegen des Platzverweises sofort aus. Eine Olise-Flanke fand Kane am zweiten Pfosten, der zur 2:1-Führung einnickte (60.).

Die Münchner dominierten das Spiel im Anschluss gegen die dezimierten Gastgeber komplett. Leroy Sané sorgte schließlich mit seinem Treffer in der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand.