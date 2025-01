FC Bayern droht Man City: Kompany und sein Lehrmeister Guardiola äußern sich

München - Für den direkten Einzug ins Achtelfinale der Champions League hat es für den FC Bayern und Manchester City nicht gereicht. In den Playoffs könnten sie aufeinandertreffen.

Pep Guardiola (54, l.) und Vincent Kompany (38) schätzen sich sehr. © DARREN STAPLES / AFP

"Wir werden uns gut vorbereiten, fit sein und es versuchen. Dann sehen wir, was passiert", sagte "Skyblues"-Trainer Pep Guardiola (54) nach dem 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den FC Brügge.

Der Premier-League-Klub wird in den Playoffs (11./12. und 18./19. Februar) auf Real Madrid oder Bayern treffen. In München war Guardiola von 2013 bis 2016 Trainer. Der jetzige Bayern-Coach Vincent Kompany (38) war zu seiner Zeit als Profi Guardiolas Kapitän in Manchester.

"Madrid ist zurück, was die Ergebnisse angeht. Bayern hat bisher eine unglaubliche Saison mit Vinny gespielt", sagte Guardiola: "Wenn wir morgen spielen müssten, wäre es schwierig. Aber was in zwei Wochen ist, wissen wir nicht."

Sein ehemaliger Schützling Kompany wollte sich nach dem 3:1 (1:0)-Sieg der Roten gegen Slovan Bratislava noch nicht groß zu einem möglichen Duell gegen seinen Lehrmeister äußern. "Ich weiß nicht, ob ich viel sagen muss zu Manchester City", sagte der Belgier ausweichend.