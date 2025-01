Mega-Kracher gegen City droht! FC Bayern schlägt Bratislava, muss aber in Playoffs

München - Pflichtaufgabe erledigt und trotzdem in den Playoffs gelandet: Der FC Bayern hat in der Champions League gegen Slovan Bratislava einen 3:1-Sieg eingefahren. Für die Qualifikation für das Achtelfinale reicht das jedoch nicht.

Thomas Müller (r.) brachte den FC Bayern München gegen Slovan Bratislava auf Kurs, am Ende steht aber nur der Einzug in die Playoffs der Champion League. © Sven Hoppe/dpa

Der zurechtgelegte Plan, möglichst viele Tore zu erzielen und im Kampf um den direkten Einzug ins Achtelfinale auf Schützenhilfe zu hoffen, war im Vorfeld der Partie klar definiert, die Umsetzung gegen den aus der Königsklasse ausgeschiedenen Außenseiter aus der Slowakei aber ausbaufähig.

Thomas Müller eröffnete aus Münchner Sicht den Abend in der 8. Minute. Anschließend rannte die Truppe von Übungsleiter Vincent Kompany gegen punktlose Gäste zwar munter an, verpasste es jedoch, im ersten Durchgang ein Tor nachzulegen.

Im zweiten Abschnitt bot sich ein identisches Bild, es dauerte trotzdem bis zur 63. Minute, ehe Harry Kane nach einer Vorlage von Jamal Musiala den zweiten Treffer besorgen konnte. Der Youngster war kurz zuvor für Müller eingewechselt worden.

Trotz aller Bemühungen reichte es allerdings nur noch für einen weiteren Treffer durch Kingsley Coman zum 3:0 in der 84. Minute. Der Schlusspunkt gehörte allerdings dem wacker kämpfenden Team von Trainer Vladimir Weiss. Marko Tolic zimmerte das Leder aus spitzem Winkel wuchtig an Manuel Neuer vorbei zum 3:1-Endstand in die Maschen (90.).