FC Bayern empfängt Leverkusen zum Topspiel: Kompany will vor allem eines vermeiden

München - Bayern Münchens Trainer Vincent Kompany (39) fürchtet die Freistöße von Leverkusens Alejandro Grimaldo (30) – doch er hat ein ganz einfaches Rezept dagegen.

FCB-Trainer Vincent Kompany (39) will nach 14 Siegen in 14 Pflichtspielen weiter nachlegen. © Sven Hoppe/dpa

"Ich hoffe einfach, dass es keine gefährlichen Freistöße gibt", sagte Kompany vor dem Topduell in der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Bayer Leverkusen mit einem Schmunzeln.

"Die Wahrheit ist, dass keine blöden Fouls gemacht werden, dass er vielleicht keinen unglaublichen Freistoß-Tag hat und dass der Torwart uns hilft in diesen Situationen. Mehr kannst du nicht machen", ergänzte der Belgier.

Grimaldo gilt als einer der gefährlichsten Freistoßschützen in Europa. Von seinen sieben Treffern in dieser Saison hat der Linksverteidiger aus Spanien bereits wieder viermal per Freistoß getroffen, so auch am Mittwoch beim 4:2 n.V. im Pokal beim Zweitligisten SC Paderborn.

Entsprechend wird bei den Bayern auch Manuel Neuer (39) gefordert sein, der nach zwei Spielen Pause ins Tor des Tabellenführers zurückkehren wird. Der 39-Jährige war im Pokal in Köln (4:1) gesperrt gewesen und von Jonas Urbig (22) vertreten worden.

Der Ex-Kölner hatte deshalb schon in der Liga in Mönchengladbach (3:0) Spielpraxis sammeln dürfen.