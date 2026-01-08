Es geht um über 9000 Tickets: FC Bayern sperrt nach Pyro-Urteil große Teile der Südkurve

München - Nach der Pyro-Strafe der UEFA wird der FC Bayern München beim nächsten Champions-League -Heimspiel – am 21. Januar gegen den belgischen Club Royale Union Saint-Gilloise – größere Teile der Südkurve sperren.

Nach dem wiederholten Einsatz von Pyrotechnik ist der FC Bayern von der UEFA-Disziplinarkommission mit einer teilweisen Sperrung der Südkurve beim nächsten CL-Heimspiel belegt worden. © Tom Weller/dpa

Sogar mehr, als er müsste. Es geht dabei um über 9000 Tickets, die ihre Gültigkeit verlieren. Darüber hinaus müssen 50.000 Euro bezahlt werden.

Die eigentlich zur Bewährung ausgesetzte Strafe tritt nun nach dem Zünden von Pyrotechnik im Heimspiel gegen Sporting Lissabon (3:1) am 9. Dezember in Kraft.

Auf beiden Seiten habe es entsprechende Vorfälle gegeben. Durch eine Detonation wurden ein unbeteiligter Lissabon-Anhänger und ein Polizeibeamter verletzt.

Der Fan kam ins Krankenhaus. Zwei Portugiesen wurden von den Beamten identifiziert und festgenommen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zündeten dann die Fans der "Roten" über die komplette Breite der Südkurve ihre bengalischen Fackeln. Der Rauch stand dann als Nebel im Stadion.