FC Bayern: Erstes Training mit Vincent Kompany

"Ich erlebe ihn mit sehr großer Vorfreude. Er sprüht vor Energie. Er kann es nicht erwarten, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen", sagte Sportdirektor Christoph Freund (47).



Die Münchner hatten den Belgier Ende Mai als Nachfolger von Thomas Tuchel (50) verpflichtet. Über zehn Millionen Euro Ablöse müssen die Bayern an den Premier-League-Absteiger Burnley bezahlen.

Kompany hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Drei Jahre - so lange war zuletzt Pep Guardiola (53) Trainer beim FC Bayern.

"Er freut sich, dass es jetzt losgeht - so wie wir alle", sagte Freund. Der neue Trainer sei schon in den vergangenen Tagen am Club-Gelände gewesen und habe viele Leute kennengelernt. "Man kann die ganz große Vorfreude spüren", sagte Freund.

Endlich sei wieder Betrieb an der Säbener Straße. Das erste öffentliche Training steht am Samstag an.