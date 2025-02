FC Bayern fährt nach Leverkusen: Vorentscheidung im Titelrennen? Das erwartet Trainer Kompany

München - Fällt am Samstagabend bereits die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft? Der FC Bayern gastiert bei Bayer Leverkusen - und reist mit acht Punkten Vorsprung an. Trainer Vincent Kompany (38) gibt sich zurückhaltend.

Führt Vincent Kompany (38) den FC Bayern zur Meisterschaft? © Sven Hoppe/dpa

"Beide Spiele waren ganz eng. Aber das erwartet man auch. Der Unterschied liegt oft in Momenten. Die Qualität der Mannschaften ist natürlich sehr groß", erklärte der 38-Jährige am Freitagvormittag mit Blick auf das Kräftemessen in der BayArena.

Zur Erinnerung: In der Bundesliga gab es in dieser Spielzeit am 5. Spieltag in München ein 1:1-Remis, im DFB-Pokal-Duell konnte sich die Werkself im Achtelfinale denkbar knapp mit 1:0 durchsetzen.

Ziel sei es natürlich, die Begegnung in Leverkusen zu gewinnen, so Kompany. Man wisse jedoch nie, "wie solch ein Spiel läuft". Er rechne am Samstag mit einer hohen Intensität und Qualität. Klappt es mit dem Auswärtssieg? "Leicht wird es nicht sein."

Angesprochen auf das straffe Programm seiner Mannschaft, am Dienstagabend steht bereits das Rückspiel in der Champions League gegen Celtic Glasgow (21 Uhr) an, stellte er klar: "Es darf keine Rolle spielen, es kann eine Rolle spielen." Die mentale Verfassung sei aber gut, der Klub das hohe Pensum gewohnt. "Wir haben den Kader dafür, wir haben fast keine Verletzten."