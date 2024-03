FC-Bayern-Fans kontern Hoeneß-Kritik mit Banner bei BVB-Topspiel

Mit diesem Banner reagierten die Münchner Fans auf die Aussagen ihres Ehrenpräsidenten. © IMAGO / Michael Weber

"Für euren Scheiss Fußball seid ihr doch selbst verantwortlich, Uli!", stand auf einem Banner im Bayern-Block beim Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend.

Damit spielten die Fans auf den legendären Hoeneß-Ausraster bei der Jahreshauptversammlung 2007 an. "Für eure scheiß Stimmung, seid ihr doch verantwortlich und nicht wir", polterte der Münchner Ehrenpräsident damals ungehalten.

Hoeneß hatte zuvor in einem Interview mit dem "BR" die Proteste der eigenen Fans gegen den mittlerweile geplatzten DFL-Investoreneinstieg für die Pleite beim VfL Bochum am 22. Spieltag verantwortlich gemacht.

"Wir haben drei Punkte verloren wegen dieser bescheuerten Tennisbälle. Wir führen in Bochum eins zu null. Harry Kane kann gerade das zwei zu null machen. Es sind 20 Minuten gespielt, es regnet in Strömen, dann schmeißen unsere Fans, die immer so tun, wie wenn sie immer den FC Bayern so lieben, die Bälle", wetterte der 72-Jährige.