FC Bayern feiert Sieg dank Neuer-Ersatz Ulreich: Retter statt "Arsch vom Dienst"

Kopenhagen/München - Sven Ulreich (35) darf sich nach dem 2:1 des FC Bayern in Kopenhagen als einen der Matchwinner feiern lassen. Der Routinier erfüllt den Job als Platzhalter für Manuel Neuer (37) - aber wie lange noch?

Sven Ulreich (35, r.) rettete mit seiner finalen Aktion am Dienstagabend den Münchner Sieg. © Sergei GAPON / AFP

Jan-Christian Dreesen (56) ernannte den Keeper in seiner ersten Bankett-Rede als Vorstandsvorsitzender nach Mitternacht im Teamhotel zum Bayern-Retter.

Ulreich hatte in der Nachspielzeit mit einer grandiosen Parade einen Kopfball von Jordan Larsson (26) noch so eben mit der linken Hand vor der Torlinie erwischt und so den ganz späten Ausgleich des FC Kopenhagen verhindert.

"Ganz besonders hat mich gefreut, dass Ulle ganz zum Schluss diesen wichtigen Sieg für uns gerettet hat. Großartig!", rief Dreesen in den Saal und fuhr nach dem Applaus der Edelfans in Richtung Ulreich fort: "Als Torwart hat man es ja wirklich nicht einfach: Entweder bist du der Arsch vom Dienst - oder du hast es halt gerettet. Heute hast du es gerettet."

Die Teamkollegen hatten sich gleich nach dem Schlusspfiff im Parken-Stadion bei ihrem Schlussmann bedankt. "In der letzten Sekunde, wie er den rausholt - gigantisch", lobte Kapitän Joshua Kimmich (28).

"Es hat sich gut angefühlt, dass er den da weggemacht hat", kommentierte Thomas Müller (34). "Ich freue mich natürlich, dass es mir gelungen ist, den noch um den Pfosten zu lenken. Dafür trainiert man", sagte Ulreich selbst zu seiner Glanztat.