Freundin von Bayern-Star trauert: Angehöriger stirbt bei Terror-Attentat

Wie israelische Medien berichten, schoss ein palästinensischer Terrorist in der Nähe des israelischen Luftwaffenstützpunktes Tel Nof aus dem Auto heraus auf Passanten an einer Bushaltestelle. Demnach kamen bei dem Terroranschlag am vergangenen Freitag zwei Menschen ums Leben, darunter Kirels 27-jähriger Cousin Ori Yaish.

Auslöser des Krieges war das schlimmste Massaker in der Geschichte Israels, das Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen am 7. Oktober in Israel nahe der Grenze zum Gazastreifen verübt hatten. Sie ermordeten dabei mehr als 1200 Menschen und verschleppten 250 weitere in den Küstenstreifen.