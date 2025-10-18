FC Bayern gegen Borussia Dortmund im Liveticker: Klare Ansagen vor dem Liga-Gipfel

München - Erster gegen Zweiter: Der FC Bayern empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) Borussia Dortmund zum Liga-Gipfel! TAG24 berichtet über die Partie im Liveticker.

Bayern-Trainer Vincent Kompany (39, l.) und BVB-Coach Niko Kovac (54) trennten sich im letzten Aufeinandertreffen mit einem 2:2-Unentschieden. © Alexandra BEIER / AFP

Fünf Punkte trennen den Tabellenzweiten aus Dortmund vom Spitzenreiter aus München. Bei einem BVB-Sieg würde der Kampf um die Herbstmeisterschaft also noch mal richtig spannend werden.

Bayern-Trainer Vincent Kompany (39) bezeichnete die Spiele gegen den BVB als "eine eigene Art Pokal". "Dieses Spiel allein willst du gewinnen. Dann kommt der Rest." Mit sechs Siegen aus sechs Spielen sind die Münchner makellos in die Bundesliga-Saison gestartet.

Dortmund-Coach Niko Kovac (54) kennt den FC Bayern und weiß: "Wenn man in München zu ängstlich agiert, dann wird es schwierig."

Ende der vergangenen Saison holte die Borussia in München ein 2:2. Diesmal will Kovac den Bayern nicht nur eine "Schelle" mitgeben. "Wir müssen eine Faust sein."