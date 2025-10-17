FC Bayern bereitet Gespräche mit England-Star vor: "Sie wollen ihn unbedingt"

München - Weil die Zukunft von Dayot Upamecano (26, Vertrag bis 2026) weiter offen ist, will der FC Bayern in der Defensive nachlegen. Der Wunschkandidat der Münchner: Marc Guéhi (25) von Crystal Palace.

Münchens Sportdirektor Christoph Freund (48, l.) und Sportvorstand Max Eberl (52) arbeiten am Bayern-Kader für die kommende Saison. © David Inderlied/dpa

"Christoph Freund ist der wichtigste Mann im Poker um Marc Guéhi. Die Bayern wollen ihn unbedingt", enthüllte "Bild"-Fußball-Chef Christian Falk im Podcast "Bayern-Insider".

Der Innenverteidiger hat mit seinen 25 Jahren bereits 139 Premier-League-Spiele auf dem Buckel. Auch in der englischen Nationalmannschaft ist er gesetzt.

Guéhis Vertrag bei Crystal Palace läuft im Sommer 2026 aus. Ab dem 1. Januar dürfen die Bayern also Gespräche mit der Spielerseite führen.

Den Abwehrmann nach München zu locken, wird aber kein leichtes Unterfangen werden. Mehrere Top-Klubs wie Real Madrid oder der FC Liverpool sind ebenfalls an Guéhi dran.