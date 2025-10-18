Wie stoppt man Kane beim Spitzenspiel? Matthäus gibt dem BVB Tipps

München - Wie soll Dortmund im Bundesliga -Topspiel in München Bayern-Stürmerstar Harry Kane (32) stoppen? Von unerwarteter Stelle kommt ein Ratschlag.

Taktiker der alten Schule: Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (64) gibt Dortmund Tipps gegen die Bayern. © Rolf Vennenbernd/dpa

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus (64) hat einen ganz konkreten - und etwas aus der Zeit gefallenen - Vorschlag für die Borussia am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky).

"Gegen Kane musst du vielleicht ein bisschen 'old fashioned' spielen. Einem Kane darfst du keinen Platz lassen", sagte Matthäus. Also Manndeckung? "Ja, bis zur Mittellinie", betonte er.

Im Alter von 32 Jahren ist Harry Kane in der Form seines Lebens; der englische Nationalmannschaftskapitän steht in zehn Pflichtspielen für die Münchner bereits bei 18 Toren.

Vielleicht könne man dem Torgaranten deshalb nur mit vermeintlich altmodischen Mitteln beikommen, sagte Matthäus.

"Also ab der Mittellinie drauf! Wenn Kane sich fallen lässt und keiner geht mit, dann ist Kane ja frei. Und er kann ja nicht nur Tore schießen, sondern auch Pässe geben."