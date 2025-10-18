FC Bayern gegen BVB live: Aufstellungen da! FCB-Star fehlt überraschend

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund treffen am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel aufeinander. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Erster gegen Zweiter: Der FC Bayern empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) Borussia Dortmund zum Liga-Gipfel! TAG24 berichtet über die Partie im Liveticker.

Bayern-Trainer Vincent Kompany (39, l.) und BVB-Coach Niko Kovac (54) trennten sich im letzten Aufeinandertreffen mit einem 2:2-Unentschieden. © Alexandra BEIER / AFP Fünf Punkte trennen den Tabellenzweiten aus Dortmund vom Spitzenreiter aus München. Bei einem BVB-Sieg würde der Kampf um die Herbstmeisterschaft also noch mal richtig spannend werden. Bayern-Trainer Vincent Kompany (39) bezeichnete die Spiele gegen den BVB als "eine eigene Art Pokal". "Dieses Spiel allein willst du gewinnen. Dann kommt der Rest." Mit sechs Siegen aus sechs Spielen sind die Münchner makellos in die Bundesliga-Saison gestartet. Dortmund-Coach Niko Kovac (54) kennt den FC Bayern und weiß: "Wenn man in München zu ängstlich agiert, dann wird es schwierig." FC Bayern München Wie stoppt man Kane beim Spitzenspiel? Matthäus gibt dem BVB Tipps Ende der vergangenen Saison holte die Borussia in München ein 2:2. Diesmal will Kovac den Bayern nicht nur eine "Schelle" mitgeben. "Wir müssen eine Faust sein."

17.32 Uhr: Aufstellung von Borussia Dortmund in München

17.29 Uhr: Startelf des FC Bayern München

In der ersten Elf der Bayern gab es eine faustdicke Überraschung: Serge Gnabry steht nicht im Kader! Wie der Rekordmeister mitteilte, plagen den Flügelspieler Adduktorenbeschwerden. Für Gnabry steht Neuzugang Nicolas Jackson in der Münchner Startelf.

17.05 Uhr: Matthäus sieht Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft

Bei einem Sieg des FC Bayern wäre die Herbstmeisterschaft der Münchner praktisch besiegelt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus setzt sogar noch einen drauf: Ein Dreier für den FCB kommt für ihn der Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft gleich. "Wenn Bayern gewinnt, dann werden die am Ende mehr als elf Punkte Vorsprung haben", prognostiziert der Sky-Experte.

16.14 Uhr: Manuel Neuer kann alleiniger Rekordhalter werden

Manuel Neuer steht kurz vor einem Rekord. © Uwe Anspach/dpa

Bayern Münchens langjährige Nummer eins Manuel Neuer kann mit dem Spiel gegen den BVB alleiniger Rekordhalter werden. Der Torhüter hat mittlerweile 362 Bundesliga-Siege auf dem Konto. Damit steht er aktuell zusammen mit Ex-Münchner Thomas Müller an der Spitze. Mit einem weiteren Sieg würde Neuer dort allein stehen.

15.50 Uhr: Kane trifft für den FC Bayern wie er will

Harry Kane fühlt sich beim FC Bayern pudelwohl und hat nach sechs Spielen bereits elf Tore erzielt – eine Bundesliga-Bestmarke. Kane habe "sein nächstes Level selbst freigeschaltet", sagte Kompany. Der Routinier habe seinen "Hunger" immer behalten. Den Rekord nach sieben Spieltagen von 13 Toren hält übrigens Kanes Dortmunder Kontrahent Serhou Guirassy aus der Saison 2023/24.

15.35 Uhr: Vorraussichtliche Startelf von Borussia Dortmund

Kobel - Anton, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Ryerson, Sabitzer, F. Nmecha, Svensson - Adeyemi, Beier - Guirassy

15.33 Uhr: Vorraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München

Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

Bayern-Legende Thomas Müller (36) wird das Bundesliga-Topspiel zwar verfolgen und seinem Ex-Verein die Daumen drücken, er sei aber nicht traurig nicht dabei zu sein. "Ich bin kein Vermissertyp", sagte der Angreifer der "AZ". "Ich hatte in der Vergangenheit viele solcher Spiele für den FC Bayern. Jetzt habe ich mich für etwas anderes entschieden beziehungsweise mich nicht mehr für den Klassiker qualifiziert." Müller spielt seit dieser Saison für die Vancouver Whitecaps, mit denen er in der MLS mit 63 Zählern im Westen aktuell auf Rang eins steht.

14.42 Uhr: Personalsituation bei FC Bayern gegen BVB

Josip Stanišić (25) steht Bayern-Trainer Kompany nach seiner Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk noch nicht zur Verfügung. Außerdem fehlen die Langzeitverletzten Alphonso Davies (Kreuzbandriss/24) , Hiroki Ito (Mittelfußbruch/26) und Jamal Musiala (Wadenbeinbruch/22) . Außerdem hat Raphaël Guerreiro (31) zuletzt gegen Frankfurt einen Schlag abbekommen. Sein Einsatz war fraglich. Beim BVB fehlen die Langzeitverletzten Emre Can (Adduktorenverletzung/31) und Julien Duranville (Schultereckgelenkssprengung/19). Dortmund-Neuzugang Aarón Anselmino (20), den zuletzt muskuläre Probleme plagten, ist laut "Bild" mit nach München gereist. Er könnte eine Notfall-Option in der Verteidigung für die Borussia sein.