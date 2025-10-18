FC Bayern gegen BVB live: Münchner gehen hochverdient in Führung

Der FC Bayern München und Borussia Dortmund treffen am Samstagabend im Bundesliga-Topspiel aufeinander. TAG24 berichtet im Liveticker.

Von Benedikt Zinsmeister

München - Erster gegen Zweiter: Der FC Bayern empfängt am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) Borussia Dortmund zum Liga-Gipfel!

Spielstand: FC Bayern München – Borussia Dortmund 1:0 Torschützen: Harry Kane (22.) TAG24 berichtet über die Partie im Liveticker.

FC Bayern führt zur Pause gegen Borussia Dortmund

45. Minute +1: Der Habzeit-Pfiff ertönt.

43. Minute: Ein Konterversuch des BVB wird von einem Guirassy-Fehlpass im Keim erstickt.

40. Minute: Und die nächste Chance für die Hausherren! Olise findet mit einer Flanke Luis Diaz, dessen Schuss wird von Anton geblockt. Bei Kimmichs Nachschuss steht Süle im Weg.

36. Minute: Wieder Bayern! Olise zieht an der Strafraumkante ab, trifft aber nur den Pfosten.

33. Minute: Kane kriegt einen Schuss von Schlotterbeck voll ins Gesicht. Der Engländer steht aber nach kurzer Zeit wieder.

32. Minute: Boey beinahe mit dem 2:0! Olise schiebt den Ball am Strafraum zum einlaufenden Außenverteidiger, doch der schießt knapp am Kasten vorbei.

28. Minute: Von den Gästen kommt weiter viel zu wenig. Die Bayern kontrollieren die Partie.

Harry Kane lässt die Allianz Arena jubeln

22. Minute: Tor für den FC Bayern! Nach einem Eckball nickt Harry Kane die Kugel ins Netz.

Harry Kane (hinten l, Bayern München) erzielt den Treffer zum 1:0. © Sven Hoppe/dpa

20. Minute: Ryerson sieht Gelb wegen Meckerns.

18. Minute: Die Münchner klären den Freistoß problemlos aus der Gefahrenzone.

17. Minute: Boey kommt einen Schritt zu spät – Freistoß für den BVB aus dem Halbfeld.

15. Minute: Die Gäste stehen hinten zwar kompakt, bekommen aber keinen Zugriff auf das Spiel.

11. Minute: Riesenchance für die Bayern! BVB-Keeper Kobel faustet einen Schuss von Olise zur Seite. Dort kommt Luis Diaz zum Nachschuss. Diesen kann Kobel aber fest halten.

8. Minute: Die Borussia kommt bisher nicht in die Partie. Nach einer BVB-Balleroberung landet ein langer Ball wieder in den Reihen der Hausherren.

Nicolas Jackson (l, Bayern München) und Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) kämpfen um den Ball. © Sven Hoppe/dpa

5. Minute: Die Bayern setzten sich am BVB-Strafraum fest, während die Gäste ganz tief stehen.

4. Minute: Kimmich probiert es aus der zweiten Reihe. Kobel klärt zur Ecke.

3. Minute: Schlotterbeck unterbricht den Münchner Ballbesitz mit einem harten Einsteigen gegen Boey – doch der Unparteiische lässt weiterlaufen.

2. Minute: Die Bayern lassen den Ball durch die eigenen Reihen laufen.

1. Minute: Anpfiff! Der Ball rollt in der Allianz Arena!

Vor dem Anpfiff: Die Mannschaften betreten unter tosendem Applaus den Rasen!

Vor dem Anpfiff: Die Bayern-Hymne erklingt. Gleich geht es los.

Vor dem Anpfiff: Bei 9 Grad Celsius und klarem Himmel steht einem spannenden Fußball-Abend nichts im Wege.

Vor dem Anpfiff: Die Allianz Arena in München ist mit 75.000 Zuschauern natürlich ausverkauft.

Vor dem Anpfiff: Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert.

Vor dem Anpfiff: Bayern-Trainer Vincent Kompany im Interview

"Die schönsten Momente in meiner Karriere waren immer die Derbys", sagte Kompany am "Sky"-Mikrofon. "Zwei ungeschlagene Mannschaften gegeneinander. Zwei große Vereine. Wir haben Bock auf das Spiel." Oberste Priorität sei, torgefährlich zu sein.

17.57 Uhr: BVB-Vize Watzke spricht über Schlotterbeck

BVB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke sagte zu einem möglichen Transfer von Nico Schlotterbeck zum FC Bayern, dass er ihm kürzlich gesagt habe, "was es bedeutet für Borussia Dortmund zu spielen. Und hier wie Mats Hummels zum Weltstar zu werden." Er könne aber nicht einschätzen, wie es um eine Vertragsverlängerung von Schlotterbeck in Dortmund stehe.

17.51 Uhr: Jonathan Tah im Interview

Für Jonathan Tah ist der erste deutsche Klassiker als Spieler auf dem Rasen "natürlich etwas Besonderes". Der Bayern-Verteidiger meinte am "Sky"-Mikrofon, dass das Spiel "auch von außen sehr groß gemacht wird." Auf die Frage, ob die Münchner auch gegen den BVB so hoch verteidigen werden, sagte Tah: "Wir halten an unserer Spielweise fest und passen uns nicht dem Gegner an."

17.32 Uhr: Aufstellung von Borussia Dortmund in München

17.29 Uhr: Startelf des FC Bayern München

In der ersten Elf der Bayern gab es eine faustdicke Überraschung: Serge Gnabry steht nicht im Kader! Wie der Rekordmeister mitteilte, plagen den Flügelspieler Adduktorenbeschwerden. Für Gnabry steht Neuzugang Nicolas Jackson in der Münchner Startelf.

17.05 Uhr: Matthäus sieht Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft

Bei einem Sieg des FC Bayern wäre die Herbstmeisterschaft der Münchner praktisch besiegelt. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus setzt sogar noch einen drauf: Ein Dreier für den FCB kommt für ihn der Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft gleich. "Wenn Bayern gewinnt, dann werden die am Ende mehr als elf Punkte Vorsprung haben", prognostiziert der Sky-Experte.

Bayern-Trainer Vincent Kompany (39, l.) und BVB-Coach Niko Kovac (54) trennten sich im letzten Aufeinandertreffen mit einem 2:2-Unentschieden. © Alexandra BEIER / AFP

16.14 Uhr: Manuel Neuer kann alleiniger Rekordhalter werden

Manuel Neuer steht kurz vor einem Rekord. © Uwe Anspach/dpa

Bayern Münchens langjährige Nummer eins Manuel Neuer kann mit dem Spiel gegen den BVB alleiniger Rekordhalter werden. Der Torhüter hat mittlerweile 362 Bundesliga-Siege auf dem Konto. Damit steht er aktuell zusammen mit Ex-Münchner Thomas Müller an der Spitze. Mit einem weiteren Sieg würde Neuer dort allein stehen.

15.50 Uhr: Kane trifft für den FC Bayern wie er will

Harry Kane fühlt sich beim FC Bayern pudelwohl und hat nach sechs Spielen bereits elf Tore erzielt – eine Bundesliga-Bestmarke. Kane habe "sein nächstes Level selbst freigeschaltet", sagte Kompany. Der Routinier habe seinen "Hunger" immer behalten. Den Rekord nach sieben Spieltagen von 13 Toren hält übrigens Kanes Dortmunder Kontrahent Serhou Guirassy aus der Saison 2023/24.