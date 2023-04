FC Bayern gegen Manchester City: Wo läuft die Champions League heute live im TV und Stream?

Dayot Upamecano (24, l.) im Duell mit Erling Haaland (22). Können die Bayern das Ruder nochmal rumreißen? © PAUL ELLIS / AFP

In der heimischen Allianz Arena wollen die Münchner am Mittwoch um 21 Uhr die sensationelle Wende schaffen und die bittere 0:3-Klatsche aus dem Hinspiel vor einer Woche vergessen machen.

"Ich habe im Fußball schon Unglaubliches erlebt", sagte FCB-Vorstandschef Oliver Kahn (53) nach der Abreibung in Manchester. "Wir haben die Pflicht, in diesem Rückspiel noch mal alles, was möglich ist, reinzuwerfen."

Ein Blick in die Vergangenheit verheißt allerdings nichts Gutes. Insgesamt zehnmal lagen die Bayern in ihrer Europapokal-Geschichte mit zwei oder mehr Toren nach dem Hinspiel zurück. Aufholen konnten sie einen solchen Rückstand bisher nie.

Einige wenige Vorbilder für Wunder in der K.o.-Phase der Champions League gibt es aber. Etwa den FC Liverpool in der Saison 2018/19. Der FC Barcelona stand nach einem 3:0 im Hinspiel praktisch schon im Finale. Doch die Reds schafften mit einem 4:0 im Rückspiel die Sensation und hielten am Ende sogar den begehrten Henkelpott in den Händen.

"Wir können kein Wunder herbeireden. Nur von einem 4:0 oder 5:1 zu sprechen, ich weiß nicht, ob das angebracht ist", sagte Bayern-Coach Thomas Tuchel (49) am Dienstag. Er setzt auf ein Wunder in Etappen. "Das erste Ziel ist, die erste Halbzeit zu gewinnen. Wir haben Zeit, wir müssen uns nicht gehetzt fühlen."