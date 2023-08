FC Bayern gegen Werder Bremen: Alle Augen auf Kane gerichtet!

Der 30-Jährige konnte sich nach seinem torlosen Halbstunden-Debüt beim erschreckenden Münchner 0:3 im Supercup gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig in dieser Woche auf dem Trainingsplatz intensiver an die vielen neuen Teamkollegen gewöhnen.

Legt der erste 100-Millionen-Mann der Bundesliga am Freitagabend (20.30 Uhr, live auf Sat.1 und bei DAZN) bei seinem ersten Startelfeinsatz im Duell mit Vorjahres-Torschützenkönig Niclas Füllkrug (30) auf Anhieb mit der brutalen Torproduktion in die früheren Dimensionen eines Lewandowskis los?

Und die Erwartungen an Kane bleiben grenzenlos.

Stolze 30 Tore? Überragende 35 Tore? Oder fällt gleich in Kanes Premierensaison der grandiose 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski (34)? Beim Eröffnungsspiel werden im Weserstadion jedenfalls alle Blicke und Kameraobjektive wieder auf den neuen Supermann der Münchner gerichtet sein.

Thomas Tuchel (49) setzt auf den englischen Nationalstürmer. © Sven Hoppe/dpa

Kane ist quasi Chef ohne Kapitänsbinde, die vorerst weiterhin Joshua Kimmich (28) trägt, da Thomas Müller (33) zwar wieder fit ist, allerdings in Bremen zunächst nur auf der Ersatzbank beginnen wird.

"Harry wirkt auf so vielen Ebenen. In der Kabine, auf dem Platz, mit seiner Persönlichkeit und wie er trainiert", schwärmte Tuchel und führte aus: "Das macht seinen Marktwert aus, neben den Toren. Er erhöht unsere Chance, in Bremen zu gewinnen."

Der "Harry-Kane-Effekt" werde nicht verpuffen.

"Führung übernehmen" und "Tore schießen" - das sind die zentralen Aufgaben, die Kane in München erledigen möchte. Und Trophäen einheimsen.

Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League - am besten alles direkt im ersten Jahr. "Ich möchte auf dem höchsten Niveau spielen. Und um Titel. Darum bin ich zum FC Bayern gekommen", sagte Englands Auswahlkapitän überaus selbstbewusst.

Alle Augen auf Kane also? Ja und nein.

Genau hingeschaut wird in München inzwischen auch beim Wirken und Handeln von Tuchel. Sechs Siege, fünf Pleiten und zudem zwei Remis nach 13 Pflichtspielen sind eine Coach-Bilanz, die nicht ansatzweise als Bayern-like durchgeht.