1. Runde im DFB-Pokal: Union und Paderborn voll auf Kurs, Rostock schwächelt

Überraschend kommt das nicht mehr, die Hausherren sind auch im zweiten Durchgang am Drücker und schnüren Werder immer mehr hinten ein. In einer möglichen Verlängerung dürfte es für den SVW in Unterzahl nicht leichter werden.

Derweil zeigt sich Leverkusen in Torlaune, Jeremie Frimpong netzt mit einem Schuss aus spitzem Winkel in die lange Ecke zum 5:0 ein.

Amine Adli dringt in den Strafraum ein und wird von Teutonia-Kapitän Marcus Coffie gefoult. Der Franzose tritt anschließend selber an und verwandelt sicher ins rechte Eck.

Während Nürnberg kurz Torpause macht, rollt bei den restlichen fünf Begegnungen hingegen schon wieder der Ball.

Der BVB und Bayer sind trotz Schönheitsfleck bei den Schwarz-Gelben klar auf Kurs, auch Werder und St. Pauli führen. Derweil deutet sich in Gütersloh langsam aber sicher eine echte Überraschung an. Der Oberligist hält Holstein Kiel in Schach und hatte selbst die beste Gelegenheit zur Führung per Elfmeter, der allerdings auf den Rängen landete.