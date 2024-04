Ralf Rangnick bestätigt Kontakt zum FC Bayern!

Doch reizt die Aufgabe den Backnangener überhaupt? © Georg Hochmuth/APA/dpa

Demnach würde er sich erst in dem Moment ernsthaft mit dieser Thematik beschäftigen, wenn der deutsche Rekordmeister ein deutliches "Wir wollen Sie" äußern würde. Erst dann stehe die Frage "Will ich das überhaupt?" im Raum, so Rangnick.

Sein Vertrag beim ÖFB läuft noch bis zum Sommer 2026. Jener würde somit die Weltmeisterschaft, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, umfassen. Zumindest, sofern die Leistungen weiter stimmen und Österreich die Qualifikation gelingt.

Auch das hat für Rangnick allerdings keine Priorität. "Falls ich etwas anderes machen will, werde ich das zuallererst mit dem ÖFB besprechen." Im Zentrum steht einzig und allein die EM 2024 in Deutschland.

Geld spiele für ihn ebenfalls keinerlei Rolle. "Für mich geht es um andere Dinge: Kann ich etwas bewegen? Kann ich etwas bewirken? Besteht die Chance, eine Mannschaft zu entwickeln und erfolgreich zu sein?" Das seien die Dinge, die ihn antreiben würden. Sollten diese ihn irgendwann nicht mehr motivieren, sei es an der Zeit, "in Rente zu gehen".