Bayern-Star Kane lässt es klingeln! Kann sich Lewandowski bald von Monster-Rekord verabschieden?

Harry Kane (30) vom FC Bayern München trifft nach Belieben. © Sven Hoppe/dpa

Der 100-Millionen-Ausnahmestürmer hat in bislang 16 Pflichtspieleinsätzen für den Rekordmeister nun wettbewerbsübergreifend 21 Tore vorzuweisen, 17 davon in der Bundesliga und vier in der Champions League. Hinzu gesellen sich noch fünf Vorlagen im deutschen Oberhaus und zwei in der Königsklasse.

Es sind beeindruckende Zahlen. Eingewöhnungszeit hatte der 30-Jährige praktisch nicht - und scheint ebenjene bei seiner Klasse auch nicht zu benötigen.

"Ich bin wirklich stolz", blickte Kane nach dem 4:2-Erfolg der Bayern gegen mutige Heidenheimer am gestrigen Samstag bei Sky auf das bisher geleistete zurück, stellte zugleich jedoch auch klar, fokussiert bleiben und von "Spiel zu Spiel" denken zu wollen.

"Ich will weiter treffen und dem Team helfen", erklärte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Gelingt Kane dieses Vorhaben, woran es kaum Zweifel geben dürfte, könnten die Rekordbücher neu geschrieben werden müssen.