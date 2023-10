Hoeneß macht Kehrtwende! Bayern-Trainer Tuchel kündigt an: "Dann wird es teuer für ihn"

Uli Hoeneß (71, r.) und Thomas Tuchel (50) haben sich offenbar zusammengerauft. © David Inderlied/dpa

"Hat er die Leberkäsesemmeln von seinem Bäcker am Tegernsee gemeint oder die Transfers?", fragte der Münchner Coach am Dienstag in der Pressekonferenz zum DFB-Pokalspiel beim 1. FC Saarbrücken (Mittwoch, 20.45 Uhr/ARD), als er auf Hoeneß' Aussagen vom Vortag angesprochen wurde.

Bei einem Zirkusbesuch der Bayern-Stars hatte der 71-Jährige am Montag gesagt: "Wenn wir bis dahin auch weiter in drei Wettbewerben sind, so wie es ausschaut, dann muss man analysieren, was notwendig ist. Und unser Trainer kriegt bei uns alles, was notwendig ist."

Vor wenigen Wochen klang Hoeneß bezüglich Wintertransfers noch ganz anders. "Die ganz große Transferoffensive wird es mit Sicherheit nicht geben", sagte er und entgegnete: "Wenn Sie jedes Wochenende sehen, was wir auf der Bank sitzen haben - nur Nationalspieler - dann haben wir keinen dünnen Kader."

Die öffentlichen Transfer-Forderungen von Tuchel bezeichnete er damals als "unklug". Der Trainer hatte mehrmals Verstärkungen etwa im defensiven Mittelfeld gefordert. Nun scheinen sich der Bayern-Patron und der Nagelsmann-Nachfolger zusammengerauft zu haben.